В понедельник, 19 апреля, власти Израиля подписали соглашение с американской компанией Pfizer о дополнительной поставке миллионов доз вакцины от коронавируса на период до конца 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Если не будет никаких неожиданностей, таких, как штаммы коронавируса, с которыми не смогут справиться вакцины, нам поможет соглашение, подписанное с компанией Pfizer, о приобретении миллионов дополнительных доз вакцин", - сказал он и добавил, что надеется на подписание такого же соглашения с американской компанией Moderna.

Так, в стране "в скором времени будет более чем достаточно вакцин, как для взрослых, так и для детей".

Израиль вновь встанет во главе мировой борьбы с коронавирусом. Карантинов больше не будет – мы с этим закончили.

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зафиксировано 6 506 новых случая коронавируса. За все время пандемии в Украине заболело - 1 953 016 человек? выздоровело - 1 487 677 человек и летальных исходов - 40 000.

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