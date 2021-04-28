Будет сделано пожертвование в виде 1 триллиона вон и 23 тысяч картин/ фото: ITech

Наследники умершего главы компании Samsung Ли Гон Хи в Южной Корее заплатят 12 триллионов вон (10 миллиардов долларов) налогов государству. Выплата станет крупнейшей в истории страны.

Будет сделано пожертвование в виде 1 триллиона вон и 23 тысяч произведений искусства, которые оценили в 2 триллиона вон для на поддержки борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней.

Отмечается, что в настоящее время не сообщается, как именно наследники разделят акции главы корпорации, это является основным в изменении формы собственности одного из крупнейших конгломератов Южной Кореи. Известно, что компанию унаследовали вдова Ха Ри, сын Ли Чжэ Ен и две дочери – Ли Бу Чжин и Ли Со Хен. Налог будет полностью погашен двумя выплатами, 1/6 из которого уйдет в казну Кореи до конца апреля, а вторая - в течении 5 лет.

Читайте также, Суд столицы Южной Кореи Сеула приговорил вице-президента компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ена к тюремному заключению на 2,5 года после пересмотра дела о даче взятки. Размер неправомерной выгоды составлял 28,9 миллиардов вон.

Кроме того, Samsung прекращает производство смартфонов в Китае. Доля Samsung на рынке смартфонов Китая снизилась из-за Xiaomi и Huawei до 1%, хотя еще в 2014 году процент был существенно выше - 13%, однако компания не будет сворачивать продажи в Поднебесной.

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