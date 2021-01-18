Суд столицы Южной Кореи Сеула приговорил вице-президента компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ена к тюремному заключению на 2,5 года после пересмотра дела о даче взятки соратникам экс-главы государства Пак Хын Хе.

Чжэ Ен получил официальное обвинение по делу приближенной к президенту Южной Кореи Чхве Сун Силь, которая способствовала вице-президенту во время покупки контроля над Samsung Group, в следствии этого преступления он и стал фактическим главой компании.

Отмечается, что размер неправомерной выгоды составлял 28,9 миллиардов вон, что эквивалентно 27,4 миллионам долларов. При этом, в связи со злоупотреблении властью президенту Пак Кын Хе в 2017 году был объявлен импичмент. импичмент. После вынесения приговора судом, Ли Чжэ Ена немедленно взяли под стражу.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп в последние дни своего пребывания на посту президента США ввел экономические санкции против китайского производителя смартфонов Xiaomi.

Кроме того, умер глава Samsung Ли Гон Хи. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену.

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