Фото: приметы на Чистый четверг - что нельзя делать 29 апреля Источник: goodfon.ru

Чистый или Великий четверг — четвертый день Страстной недели перед Пасхой — выпал в этом году на 29 апреля. Праздник считают одним из важнейших дней Седмицы. Издавна люди ждут этот день, чтобы совершить различные обряды, которые, по поверьям, укрепят здоровье и принесут благополучие на предстоящий год.

Что нельзя делать в Чистый четверг 29 апреля

Главный запрет Великого четверга касается грязи. Нельзя: отказываться от омовения и уборки в доме (чистота тела); сквернословить (чистота речи); допускать дурные мысли (чистота помыслов); предаваться греху (чистота души).

Нарушивший эти запреты будет страдать от безденежья, болезней и скандалов в доме. До Пасхи по домам ходят ангелы, которых обижает беспорядок.

Стирка, как и остальные домашние хлопоты, разрешается. Не оставляйте замоченное белье до Страстной пятницы. Если начали стирку, закончите к полуночи.

Нельзя брать и давать в долг . В первом случае весь год в попытках рассчитаться с долгами пройдет. Во втором — деньги и удача из дома уйдут.

. В первом случае весь год в попытках рассчитаться с долгами пройдет. Во втором — деньги и удача из дома уйдут. Не дают на время вещи .

. Не принято дарить подарки и совершать крупные покупки — по этой же причине.

и совершать крупные покупки — по этой же причине. В молитвах нельзя просить денег и богатства . Но можно просить Бога о новой работе, удаче и благополучии для семьи. Следует молиться о семейном счастье, но не о любви конкретного человека.

. Но можно просить Бога о новой работе, удаче и благополучии для семьи. Следует молиться о семейном счастье, но не о любви конкретного человека. В Великий четверг полагается соблюдать пост, даже готовя пасхальные угощения нельзя снимать пробу с блюд. Не приступают к приготовлению пищи до уборки и омовения.

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Приметы на 29 апреля в Чистый четверг

Нельзя что-либо одалживать и отдавать из дома в этот день - можно отдать свой достаток и покой.

Если пересчитать все деньги в доме три раза - семья будет в достатке в этом году.

Хорошая солнечная погода в Чистый четверг предвещает, что остаток весны будет теплым. Если день дождливый - до самого лета будет дождить.

Если в этот день подобрать деньги с земли - счастья они не принесут.

В воду, которой моют полы, кладут монеты, чтобы в доме водились деньги.

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