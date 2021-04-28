"Переговоры с Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию" - Зеленский [ Редактировать ]
В среду, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что уверен, что прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами. Об этом он заявил в интервью La Repubblica.
Сообщения из России об отводе войск от границы с Украины снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам. Он также отметил, что расширение агрессии и запугивание армией никому не идет на пользу.
Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры.
Он подчеркнул, что знает, как прийти к миру, но "нужна политическая воля другой стороны".
Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочного мира. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы?
Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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