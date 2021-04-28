Власти американских штатов Айдахо и Аризона ввели ограничения на аборты. Губернатор Айдахо Брэд Литтл подписал закон о запрете прерывания беременности после того, как у плода появилось сердцебиение.

Законопроект запрещает аборты после обнаружения сердцебиения ребенка, примерно через пять или шесть недель после зачатия. Законодательство делает исключения для неотложной медицинской помощи и беременности, возникшей в результате изнасилования или инцеста.

Губернатор Аризоны Дуг Дьюси подписал закон, где предусмотрена возможность провести аборт исключительно в результате изнасилования или инцеста.

Штат Айдахо ценит жизни самых невинных наших детей... Сотни и сотни детей погибают ежегодно в Айдахо в результате абортов, это невероятная трагедия.

Отныне в Аризоне запрещены аборты при генетических отклонениях у плода. В качестве исключения предусматриваются несовместимые с жизнью отклонения или риск для здоровья или жизни матери. За нарушение предусмотрено тюремное заключение.

Напомним, что в 2018-19 годах аборты запретили в американских штатах Айова и Алабама. Прерывать беременность запрещено, если у эмбриона есть сердцебиение. Как правило, его можно увидеть и услышать на УЗИ уже на 5-6 неделе беременности.

Между тем Верховный суд США разрешил аборты в стране в 1973 году.

Тогда же жители Ирландии на референдуме проголосовали за отмену запрета на аборты.