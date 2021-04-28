Встреча Зеленского и Путина в Ватикане: как отреагировали в России [ Редактировать ]
В среду, 28 апреля, у президента России Владимира Путина заявили о том, что пока не получали информацию о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Ватикане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Российская сторона исходит из того, что Зеленский намерен обсуждать двусторонние отношения.
Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение.
Он также не знает, готов ли Путин ехать в третью страну для встречи с Зеленским. На сегодня Москва исходит из того, что говорить о мире на Донбассе "с нами не нужно".
Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных конкретных формулировок мы пока не видели.
Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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