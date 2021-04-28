"Северный поток-2" противоречит принципу энергобезопасности Европы - Кулеба [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался против российского газопровода "Северный поток-2". По его мнению, этот проект противоречит фундаментальному принципу энергетической безопасности Европы.
Об этом шла речь в интервью министра для программы BBC HARDtalk.
Как подчеркнул Кулеба, российский "Северный поток-2" является плохим проектом, хотя Германия может считать, что он хороший для нее.
"Это плохой проект, он противоречит фундаментальному принципу европейской энергетической безопасности, диверсификации, но Германия может верить в то, что этот проект хороший для нее", - сказал он.
Министр добавил, что страны, которые выступают против строительства "Северного потока-2" помогают оттянуть его завершения и помогают Европе обеспечить свою безопасность.
"Но я хотел бы подчеркнуть, что "Северный поток-2" к этому моменту уже должен был быть достроенным, а мы до сих пор беседуем о его возможном завершении", - заявил Кулеба.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
Как сообщали "Подробности", вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для The Wall Street Journal написал, что запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что "Украина станет значительно слабее". Новый газопровод приведет к тому, что наша страна будет энергетически "отсоединена от Западной Европы".
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