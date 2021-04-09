Украина станет слабее из-за запуска "Северного потока-2" - Резников [ Редактировать ]
Запуск газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. Он имеет последствия для национальной безопасности страны.
Об этом написал в статье для газеты The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.
"Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.
Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".
"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", - сообщил он.
Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква не считает, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы
В Украине за минувшие сутки, 8 апреля, зафиксировано19 676 новых случаев заражения коронавирусом
Первые дозы вакцины от механизма прибудут на следующей неделе
Максимальная температура воздуха будет достигать +12 градусов
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал слухи о том, что подпольная прививка вакциной Pfizer стоит 400 евро