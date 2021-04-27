"Северный поток-2": российское судно "Академик Черский" начало укладку газопровода [ Редактировать ]
Российское судно "Академик Черский" начало укладку труб для газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Баржа "Фортуна" также продолжает трубоукладку.
Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.
"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями",- говорится в сообщении.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
Как сообщали "Подробности", вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для The Wall Street Journal написал, что запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что "Украина станет значительно слабее". Новый газопровод приведет к тому, что наша страна будет энергетически "отсоединена от Западной Европы".
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