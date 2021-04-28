Санду распустила парламент Молдовы [ Редактировать ]
Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент, в стране пройдут внеочередные выборы. Это стало возможным после решения Конституционного суда об отмене режима чрезвычайного положения.
Об этом пишет point.md.
"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. Власть в руках народа. Уверена, что граждане выберут правильный путь к созданию развитого демократического государства", - отметила Санду на вечернем брифинге.
По ее словам, дата проведения выборов назначена на 11 июля 2021 года.
"Правительство выделит необходимые финансовые ресурсы для их проведения", - добавила президент Молдовы.
Ранее мы писали о том, что в Молдове ввели чрезвычайное положение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Есть люди, с которыми лучше всего иметь дела честно, открыто и не пытаться обвести их вокруг пальца
Британский врач Крис Стил рассказал о рисках для здоровья, связанных с этим ежедневными ритуалом
Европейская комиссия не может запретить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", поскольку в нем участвуют частные компании Германии и для этого у нее отсутствуют соответствующие инструменты
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко розповів про заробітню плату та премії ТОП-чиновників
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко прокоментував можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова