В Молдове созвали Совет безопасности [ Редактировать ]
В пятницу, 23 апреля, парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда. Об этом пишет newsmaker.md.
Из-за угрозы подрыва конституционного строя президент Майя Санду собрала Совет безопасности.
Оно началось в 17:00.
На заседании обсудят угрозу подрыва конституционного строя в Молдове.
Кроме того, молдавский парламент отозвал указ о назначении Маноле по своей квоте. Она в последнее время занимала пост главы Конституционного суда. Решение парламента должно вступить в силу и быть исполнено с момента принятия, голосование поддержала партия ПСРМ, лидером которой является экс-президент Игорь Додон, и платформа Pentru Moldova.
Ранее мы писали о том, что в Молдове ввели чрезвычайное положение.
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