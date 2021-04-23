В пятницу, 23 апреля, парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда. Об этом пишет newsmaker.md.

Из-за угрозы подрыва конституционного строя президент Майя Санду собрала Совет безопасности.

Оно началось в 17:00.

На заседании обсудят угрозу подрыва конституционного строя в Молдове.

Кроме того, молдавский парламент отозвал указ о назначении Маноле по своей квоте. Она в последнее время занимала пост главы Конституционного суда. Решение парламента должно вступить в силу и быть исполнено с момента принятия, голосование поддержала партия ПСРМ, лидером которой является экс-президент Игорь Додон, и платформа Pentru Moldova.

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