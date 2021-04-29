В Кремле заявили о напряжении у границы между Украиной и Россией [ Редактировать ]
В России заявили, что не хотят возобновления боевых действий на Донбассе. Однако, ситуация у границы между Украиной и Россией остается напряженной.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он заявил, что "напряжение на российско-украинской границе по-прежнему остается выше нормы". Речь шла о Донбассе.
"Напряжение было изрядное и остается выше нормы. Провокации ВСУ на линии разграничения были ежедневными", - заявил Песков.
Отметим, советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил о планах России вернуть войска к украинским границам.
Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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