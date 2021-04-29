Витренко официально возглавил "Нафтогаз" [ Редактировать ]
В четверг, 29 апреля, украинский экономист, управленец и государственный деятель Юрий Витренко официально возглавил Национальную акционерную компанию "Нафтогаз". Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Отметим, что в среду, 28 апреля, Кабинет министров принял решение о его назначении на должность главы правления "Нафтогаза".
"Коллективу НАК "Нафтогаз Украины" представил в качестве главы правления - Юрия Витренко. Перед вами сложные вызовы, требующие профессионального подхода и взвешенности решений", - заявил министр.
Напомним, Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева. Исполняющим обязанности главы "Нафтогаза" был назначен и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Об этом написал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко.
Андрей Коболев был назначен председателем правления "Нафтогаза" 26 марта 2014 года. В феврале 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил премьер-министру Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз".
Накануне стало известно об убытках "Нафтогаза". По итогам 2020 года компания ушла в "минус" на 19 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году. При этом Коболев заверил, что "компания оттолкнулась от дна" и в начале 2021 года уже начала получать прибыль.
Напомним, что 27 апреля НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ.
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