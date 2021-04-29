В четверг, 29 апреля, Верховная Рада Украины одобрила законопроект №5058 во втором чтении. Об этом сообщалось в ходе трансляции заседания Верховной Рады.

Соответсвующий законопроект предусматривает то, что "письма счастья" не будут присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф.

"За" проголосовали 305 парламентариев.

Ранее сообщалось, что пьяным водителям ужесточат ответственность.

Читайте также, в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. Одним из нововведений является то, что теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте.

Кроме того, в Украине ввели новые дорожные знаки из Евросоюза. Новые указатели получили название 1.40 "Изменение покрытия", и устанавливаются они на аварийно опасных участках, где дорожное покрытие резко меняется, например с асфальта на брусчатку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.