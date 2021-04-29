Нарушение ПДД: "письма счастья" будут получать не все [ Редактировать ]
В четверг, 29 апреля, Верховная Рада Украины одобрила законопроект №5058 во втором чтении. Об этом сообщалось в ходе трансляции заседания Верховной Рады.
Соответсвующий законопроект предусматривает то, что "письма счастья" не будут присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф.
"За" проголосовали 305 парламентариев.
Ранее сообщалось, что пьяным водителям ужесточат ответственность.
Читайте также, в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. Одним из нововведений является то, что теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте.
Кроме того, в Украине ввели новые дорожные знаки из Евросоюза. Новые указатели получили название 1.40 "Изменение покрытия", и устанавливаются они на аварийно опасных участках, где дорожное покрытие резко меняется, например с асфальта на брусчатку.
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