В среду, 25 ноября, в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения (ПДД). Одним из нововведений является то, что теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте.

В Нацполиции объяснили, кому все же разрешено не пристегиваться ремнями безопасности. Детальнее о новых правилах рассказал на брифинге первый заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошинский.

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Он отметил, что могут не пристегиваться лица, которые обучают вождению, а также люди с инвалидностью.

"Сейчас имеют право не пристегиваться ремнями безопасности водители и пассажиры с инвалидностью, а также водители и пассажиры специальных и оперативных транспортных средств", - сказал представитель полиции.

Напомним, изменения в Правила дорожного движения касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

В частности, велосипедистам теперь разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

А пешеходы, в свою очередь, обязательно должны использовать световозвращающие элементы или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Ранее сообщалось, что полицейские будут штрафовать "евробляхи" за просрочку ввоза.