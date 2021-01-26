В Украине ввели новые дорожные знаки из Евросоюза (фото) [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Водители в Киеве заметили новые дорожные знаки, которые ранее нигде по стране не встречались.
Как сообщает Киевская городская государственная администрация, новые дорожные знаки получили название 1.40 "Изменение покрытия", и устанавливаются они на аварийно опасных участках, где дорожное покрытие резко меняется, например с асфальта на брусчатку.
Таким образом новые знаки можно увидеть на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской, где встречается такой резкий переход.
Новый знак 1.40 "Изменение покрытия"
По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, участки с различным дорожным покрытием обладают разным коэффициентом сцепления и различной степенью деформации.
Подобный резкий переход может привести к потере водителем контроля над автомобилем при превышении скорости. Поэтому установка подобных знаков поможет водителей заблаговременно предупредить об изменении покрытие под колесами автомобиля и сбросить скорость.
Подобные знаки уже давно действуют на территории Евросоюза, например, в Латвии. В Латвийских ПДД существует знак 273.10 "Изменение покрытия дороги", который используется при съезде с асфальтобетонного или цементобетонного покрытия на грунтовку и наоборот.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как между Киевом и Кишиневом построят скоростную дорогу. Также ранее Киевлян предупредили об ограничении автодвижения.
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