Без пояснень на вихід! З "Укроборонпрому" звільнили Мустафу Найєма, який займав крісло заступника гендиректора з управління активами. У концерні пояснили: скоротили посаду і на 10 відсотків оптимізують ще й загальний штат.

Сам Мустафа Найєм, написав у Facebook, що це рішення для нього стало несподіванкою і на цьому етапі його співпраця з "Укроборонпромом" завершилася.