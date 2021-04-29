В "Укроборонпром" звільнили з посади Мустафу Найєма [ Редактировать ]
Без пояснень на вихід! З "Укроборонпрому" звільнили Мустафу Найєма, який займав крісло заступника гендиректора з управління активами. У концерні пояснили: скоротили посаду і на 10 відсотків оптимізують ще й загальний штат.
Сам Мустафа Найєм, написав у Facebook, що це рішення для нього стало несподіванкою і на цьому етапі його співпраця з "Укроборонпромом" завершилася.
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