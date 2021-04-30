Встреча Зеленского и Путина: Песков сделал заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 30 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Россия до сих пор не получала от Украины предложение о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле ждут, что конкретные инициативы поступят в официальном или рабочем порядке.
Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему.
Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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