В пятницу, 30 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Россия до сих пор не получала от Украины предложение о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле ждут, что конкретные инициативы поступят в официальном или рабочем порядке.

Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему.

Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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