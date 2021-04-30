Катастрофа АН-26 в Чугуеве: появились новые подозреваемые [ Редактировать ]
Прокуратура сообщила о подозрении еще трем военнослужащим по делу о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве в прошлом году. Тогда жертвами крушения самолета стали 26 военнослужащих.
Подозрение объявили заместителю командира воинской части А4104 по летной подготовке, еще одному заместителю командира и экс-начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил.
Заместителей подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе, а экс-начальника университета, который сейчас является депутатом Харьковского облсовета, подозревают лишь в халатном отношении к военной службе.
"Всем им вручены также ходатайства об избрании мер пресечения. Сторона обвинения в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста",- заявили в прокуратуре.
Напомним, в декабре Государственное бюро расследований предъявило подозрение командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части Глазунову и Жуку в халатности, повлекшей катастрофу АН-26. Офицеры были арестованы без альтернативы залога до 13 февраля, а Дроздов - отпущен под иное обязательство.
Ранее сообщалось, что командующего Воздушных сил ВСУ отпустили.
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