Прокуратура сообщила о подозрении еще трем военнослужащим по делу о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве в прошлом году. Тогда жертвами крушения самолета стали 26 военнослужащих.

Подозрение объявили заместителю командира воинской части А4104 по летной подготовке, еще одному заместителю командира и экс-начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил.

Заместителей подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе, а экс-начальника университета, который сейчас является депутатом Харьковского облсовета, подозревают лишь в халатном отношении к военной службе.

"Всем им вручены также ходатайства об избрании мер пресечения. Сторона обвинения в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста",- заявили в прокуратуре.

Напомним, в декабре Государственное бюро расследований предъявило подозрение командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части Глазунову и Жуку в халатности, повлекшей катастрофу АН-26. Офицеры были арестованы без альтернативы залога до 13 февраля, а Дроздов - отпущен под иное обязательство.

Ранее сообщалось, что командующего Воздушных сил ВСУ отпустили.

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