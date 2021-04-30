Тарифы "Укрзализныци" на пассажирские перевозки ежемесячно будут повышаться на 2%, поэтому билеты стоит приобретать заранее. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

С мая у нас начинается индексация - всего 2%, но есть стимул покупать билеты на лето. Потому что каждый месяц тарифы будут подтягиваться на эти 2%. Это такая довольно замедленная и с задержкой индексация, учитывая рост расходов.

Топ-менеджер отметил, что уже сейчас открывается на летний сезон почти 30 новых направлений: "это сообщение и с Азовским побережьем, и с Одесской областью, и с горами".

Поэтому есть дополнительный стимул приобрести билеты чем раньше, тем лучше. Уже несколько инициатив реализовано. Мы впервые за много лет объединили Днепр и Харьков, за несколько недель заработает направление Мариуполь - Одесса.

Напомним, что "Укрзализныця" восстановила полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас запрет продажи билетов и высадки-посадки пассажиров действуют только в "красной" Житомирской области.