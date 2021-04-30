Билеты на поезда подорожают: когда и на сколько [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
Тарифы "Укрзализныци" на пассажирские перевозки ежемесячно будут повышаться на 2%, поэтому билеты стоит приобретать заранее. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
С мая у нас начинается индексация - всего 2%, но есть стимул покупать билеты на лето. Потому что каждый месяц тарифы будут подтягиваться на эти 2%. Это такая довольно замедленная и с задержкой индексация, учитывая рост расходов.
Топ-менеджер отметил, что уже сейчас открывается на летний сезон почти 30 новых направлений: "это сообщение и с Азовским побережьем, и с Одесской областью, и с горами".
Поэтому есть дополнительный стимул приобрести билеты чем раньше, тем лучше. Уже несколько инициатив реализовано. Мы впервые за много лет объединили Днепр и Харьков, за несколько недель заработает направление Мариуполь - Одесса.
Напомним, что "Укрзализныця" восстановила полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас запрет продажи билетов и высадки-посадки пассажиров действуют только в "красной" Житомирской области.
по теме
Пассажирские поезда в "красных зонах" начали ходить без ограничений. Запрет высадки и посадки пассажиров действуют только в Житомирской области
Події розвивалися, як у гостросюжетному фільмі: шибки повилітали, розплавлені пластикові деталі падали на асфальт, а потім у моторному відсіку пролунали два потужні вибухи
Майже три кілометри через болото пішки з важким наплічником - так учні з Малого Окорська щодня дістаються на навчання у сусіднє село
В регіоні фіксують стійке покращення ситуації з коронавірусом
Смертельна аварія на центральному проспекті Запоріжжя. Там маршрутка протаранила легковик. Від потужного удару автівку розвернуло і відкинуло на припарковані на узбіччі машини