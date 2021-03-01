С марта стоимость билетов на поезда повысилась на 2%. Об этом сообщил министр инфрасруктуры Владислав Криклий.

Так, Криклий заявил:

Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация

"Начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци", но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что к 8 марта "Укрзализныця" запустила восемь дополнительных поездов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.