Билеты на поезд в Украине подорожали [ Редактировать ]
С марта стоимость билетов на поезда повысилась на 2%. Об этом сообщил министр инфрасруктуры Владислав Криклий.
Так, Криклий заявил:
Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация
"Начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци", но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - сказал он.
Ранее сообщалось, что к 8 марта "Укрзализныця" запустила восемь дополнительных поездов.
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