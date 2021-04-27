Ограничения действуют только в Житомирской области Источник: Укрзализныця

"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение которых было временно ограничено из-за локдауна. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас карантин - запрет продажи билетов и высадки-посадки пассажиров - действуют только в "красной" Житомирской области.

В компании напомнили, что отмена и возобновление остановок поездов из-за карантина осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 22 апреля "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов дальнего сообщения в Черновицкой области. Это стало возможным после ее выхода из "красной" зоны карантина.

В преддверии майских праздников и Пасхи "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов - в Черновцы, Одессу, Ужгород и на Волынь. Билеты на них уже в продаже.

Обновленный перечень дополнительных поездов на праздники:

№ 249/250 Киев - Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель - Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одесса - Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одесса - Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным;

№ 242/241 Одесса - Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;

№ 26/25 Одесса - Ужгород: из Одессы 30.04, 02,08.05, из Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Киев - Ужгород: 30.04 из Киева;

№ 235/236 Ужгород - Львов: 01.05 из Ужгорода.

Напомним, что в Киеве стабилизировалась ситуация с коронавирусом и столица близка к выходу из "красной" зоны карантина. В ночь на понедельник, 26 марта, ее покинули Львовская и Одесская области.