Внук экс-главы МВД устроил ДТП в центре Киева: погибла 17-летняя девушка (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В Киеве на бульваре Леси Украинки, 5, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Пьяный водитель Infinity 1995 года рождения ехал с пассажирками - девушками 17 и 18 лет.
На спуске в сторону Бессарабки водитель не справился с управлением, допустил столкновение с бордюром, опрокидывание и врезался в электроопору.
В аварии погибла 17-летняя девушка, ее подруга 18 лет была госпитализирована.
Нетрезвый водитель не получил тяжелых травм и был задержан по 208-й статье. Тест на прибор драгер показал 1.41 промилле алкоголя.
"Киев оперативный" сообщает, что за рулем иномарки находился внук экс-главы МВД Билоконя.
Напомним, что в пятницу, 30 апреля, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус, в котором находилось 23 человека, столкнулся с автомобилем KIA. В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки.
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