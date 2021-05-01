В ДТП в столице погибла девушка Источник: DTP.kiev.ua

В Киеве на бульваре Леси Украинки, 5, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Пьяный водитель Infinity 1995 года рождения ехал с пассажирками - девушками 17 и 18 лет.

На спуске в сторону Бессарабки водитель не справился с управлением, допустил столкновение с бордюром, опрокидывание и врезался в электроопору.

В аварии погибла 17-летняя девушка, ее подруга 18 лет была госпитализирована.

Нетрезвый водитель не получил тяжелых травм и был задержан по 208-й статье. Тест на прибор драгер показал 1.41 промилле алкоголя.

"Киев оперативный" сообщает, что за рулем иномарки находился внук экс-главы МВД Билоконя.

Напомним, что в пятницу, 30 апреля, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус, в котором находилось 23 человека, столкнулся с автомобилем KIA. В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки.