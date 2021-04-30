В пятницу, 30 апреля, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус, в котором находилось 23 человека, столкнулся с автомобилем KIA. В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки.

Они получили смертельные травмы и погибли на месте. 6 пассажиров из автобуса доставили в больницу.

На месте работают правоохранители.

Позже появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент столкновения.

Читайте также, водитель автобуса потерял сознание во время движения по проспекту Бажана возле станции метро "Позняки". В салоне автобуса, помимо водителя, также находились пассажиры, в результате аварии одна женщина получила легкие травмы.

Кроме того, на столичном проспекте Гагарина автомобиль Nissan Teana на большой скорости выехал с дороги и опрокинулся. В салоне автомобиля находились 3 человек, незадолго до трагедии в полицию поступило сообщение, что водитель Nissan Teana "лихачил по району".

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