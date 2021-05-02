В воскресенье, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с великим православным праздником - Пасхой. Свое видеообращение к народу Украины глава государства опубликовал в соцсети Facebook.

"От всего сердца я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово! Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью. А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома", - отметил президент.

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В своем поздравлении он также упомянул медиков и военнослужащих, которые отмечают Пасху на медицинском дежурстве или на фронте.

"Пусть Пасха наполнит наши большие сердца большой силой и добром для больших дел и великих свершений. Пусть Пасха принесет вам большую радость, большую надежду, большую любовь. Пусть Пасха принесет вашим семьям большое согласие и большой достаток. Пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали о том, что благодатный огонь прибыл в Украину. Самолет с Благодатным огнем прибыл из аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле в Международный аэропорт "Киев" в субботу, 1 мая, в 18:40.

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