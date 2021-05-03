Руководство донецкого "Шахтера" может взять на работу тренером команды итальянского специалиста Дженнаро Гуттузо, который в настоящее время является наставником "Наполи". Об этом сообщает Campania Sport.

Согласно информации от источников издания, со следующего сезона Гуттузо перестанет сотрудничать с неаполитанцами со следующего сезона.

Отмечается, что сейчас "Шахтер" пристально наблюдает за ситуацией вокруг будущего Гаттузо. Стоит отметить, что услугами итальянца также интересовались "Тоттенхэм" и "Фиорентина", однако фиалки уже получили отказ.

Ранее мы писали, что Футбольный клуб "Шахтер" Донецк заинтересован в возвращении в команду экс-тренера Паоло Фонсеки, место которого в настоящее время занимает Луиш Каштру. "Рома", которой руководит наставник, согласно инсайдерской информации, не собирается продлевать с ним контракт на следующий сезон.

Кроме того, английский футбольный клуб "Тоттенхэм" принял решение об увольнении главного тренера Жозе Моуриньо. Вместе с ним был уволен и весь его тренерский штаб, в турнирной таблице АПЛ команда занимает 7 место, при том, что до окончания турнира осталось всего 6 туров.

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