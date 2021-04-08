Футбольный клуб "Шахтер" Донецк заинтересован в возвращении в команду экс-тренера Паоло Фонсеки, место которого в настоящее время занимает Луиш Каштру. Об этом рассказал спортивный журналист Джанлуиджи Лонгар.

По его словам, сейчас в услугах Фонсеки, помимо украинской команды, заинтересованы и "Фиорентина" с "Наполи". Известно, что "Рома", которой руководит наставник, согласно инсайдерской информации, не собирается продлевать с ним контракт на следующий сезон.

Отмечается, что португалец Паоло Фонсека возглавил донецкий "Шахтер" 1 июня 2016 года и за 3 сезона своей деятельности на посту тренера стал одним из лучших за всю историю клуба. За эти годы "горняки" завоевали 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Читайте также, "Шахтер" и "Динамо" вылетели из Лиги Европы. Команды встречались на уровне еврокубков 8-й раз в истории, до нынешнего сезона "Рома" и "Шахтер" провели 6 встреч в Лиге чемпионов, а на счету итальянского клуба победы в двух матчах, украинцы побеждали четыре раза.

Кроме того, полузащитник "Эвертона" Бернард может вернуться в донецкий "Шахтер". Помимо "горняков", в услугах футболиста заинтересована Рома, контракт Бернарда с "ирисками" рассчитан до лета 2022 года.

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