Во Львове исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 135 миллионов гривен в рамках "Большой приватизации тюрем". Об этом сообщает министр юстиции Украины Денис Малюська.

По словам главы Минюста, во время осуществления своей деятельности пенитенциарное учреждение было заполнено всего на 40%. К тому же на торги была выставлена Южная исправительная колония №51.

Поэтому Минюст принял управленческое решение о целесообразности консервации ГУ Львовская исправительная колония (№48) – с января 2018 года она не осуществляет правоприменительные и правоохранительные функции.

Отмечается, что всех осужденных перевели в другие учреждения исполнения наказаний с соответствующим режимом. Но, несмотря на консервацию объекта, средства на его содержание продолжали тратиться из госбюджета. Известно, что Львовская исправительная колония №48 будет приватизироваться по двум лотам - объекты недвижимости, расположенные на земельном участке 10,6 га, а второй – недвижимое имущество, расположенное на 3 га земли.

Напомним, в Украине запускается спецпроект в рамках приватизации - на торги выставят имущество бывших тюрем, которые сейчас находятся на этапе консервации. Реализовывать проект будут совместно с Фондом госимущества.

Кроме того, Минюст решил закрыть восемь мест исполнения наказаний. В Украине на сегодня заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют, тюрьмы и колонии в стране не заполнены на 100%, поэтому их и хотят сократить.

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