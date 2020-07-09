В Украине закроют 8 колоний: что будет с заключенными и персоналом [ Редактировать ]
Минюст решил закрыть восемь мест исполнения наказаний. Ликвидацию тюрем и колоний еще в прошлом году анонсировал министр юстиции Денис Малюська.
Он пояснил, что в Украине на сегодня заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. А вот тюрьмы и колонии в стране не заполнены на 100%, поэтому их и хотят сократить.
Как заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеообращении, размещенном на странице Минюста в Facebook, предстоит "оптимизация" следующих заведений пенитенциарной службы:
- Ковельская воспитательная колония;
- Желтоводская исправительная колония № 26;
- Устиновский исправительный центр № 37;
- Черкасская исправительная колония № 62;
- Черноморская исправительная колония № 74;
- Дергачевская исправительная колония № 109;
- Ширяевский исправительный центр № 111;
- Игренский исправительный центр № 133.
По словам чиновницы, закрытие данных учреждений позволит "оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы".
Имущественные комплексы ликвидируемых колоний службы предложат инвесторам для ремонта или перепрофилирования в СИЗО. Заключенных переведут в другие колонии, а персонал может выбрать увольнение и перевод на другую работу в ближайшие учреждениях Минюста.
Ранее сообщалось, что в Украине запустили экспериментальный проект по платному предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины. 8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая - во Львовском СИЗО, 25 мая - в Черниговском.
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