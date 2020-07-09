Минюст решил закрыть восемь мест исполнения наказаний. Ликвидацию тюрем и колоний еще в прошлом году анонсировал министр юстиции Денис Малюська.

Он пояснил, что в Украине на сегодня заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. А вот тюрьмы и колонии в стране не заполнены на 100%, поэтому их и хотят сократить.

Как заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеообращении, размещенном на странице Минюста в Facebook, предстоит "оптимизация" следующих заведений пенитенциарной службы:

Ковельская воспитательная колония;

Желтоводская исправительная колония № 26;

Устиновский исправительный центр № 37;

Черкасская исправительная колония № 62;

Черноморская исправительная колония № 74;

Дергачевская исправительная колония № 109;

Ширяевский исправительный центр № 111;

Игренский исправительный центр № 133.

По словам чиновницы, закрытие данных учреждений позволит "оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы".

Имущественные комплексы ликвидируемых колоний службы предложат инвесторам для ремонта или перепрофилирования в СИЗО. Заключенных переведут в другие колонии, а персонал может выбрать увольнение и перевод на другую работу в ближайшие учреждениях Минюста.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили экспериментальный проект по платному предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины. 8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая - во Львовском СИЗО, 25 мая - в Черниговском.