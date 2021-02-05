В Украине начинают продавать тюрьмы и колонии [ Редактировать ]
Источник: Gleb Garanich
В Украине запускается спецпроект в рамках приватизации - на торги выставят имущество бывших тюрем, которые сейчас находятся на этапе консервации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Реализовывать проект будут совместно с Фондом госимущества. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения европейского типа.
Первым с молотка пустят Ирпенский исправительный центр №132, где раньше содержались заключенные. Покупатель объекта получил 8,3 га земельных участков и здания общей площадью 27,8 тыс. кв м. в центре Коцюбинского под Киевом.
В 2021 году готовится к продаже и земля и здания Львовской исправительной колонии №48, а также Южной исправительной колонии №51.
Ранее министр юстиции Денис Малюська анонсировал закрытие восьми мест исполнения наказаний:
- Ковельская воспитательная колония;
- Желтоводская исправительная колония № 26;
- Устиновский исправительный центр № 37;
- Черкасская исправительная колония № 62;
- Черноморская исправительная колония № 74;
- Дергачевская исправительная колония № 109;
- Ширяевский исправительный центр № 111;
- Игренский исправительный центр № 133.
Имущественные комплексы ликвидируемых колоний службы предложат инвесторам для ремонта или перепрофилирования в СИЗО. Заключенных переведут в другие колонии, а персонал может выбрать увольнение и перевод на другую работу в ближайшие учреждениях Минюста.
Малюська пояснял, что в Украине заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. А вот тюрьмы и колонии в стране не заполнены на 100%, поэтому их и хотят сократить.
Ранее сообщалось о том, сколько человек умерли в украинских тюрьмах.
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