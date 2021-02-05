Заключенных переведут в другие колонии, а персонал может уволиться или перевестись Источник: Gleb Garanich

В Украине запускается спецпроект в рамках приватизации - на торги выставят имущество бывших тюрем, которые сейчас находятся на этапе консервации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Реализовывать проект будут совместно с Фондом госимущества. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения европейского типа.

Первым с молотка пустят Ирпенский исправительный центр №132, где раньше содержались заключенные. Покупатель объекта получил 8,3 га земельных участков и здания общей площадью 27,8 тыс. кв м. в центре Коцюбинского под Киевом.

В 2021 году готовится к продаже и земля и здания Львовской исправительной колонии №48, а также Южной исправительной колонии №51.

Ранее министр юстиции Денис Малюська анонсировал закрытие восьми мест исполнения наказаний:

Ковельская воспитательная колония;

Желтоводская исправительная колония № 26;

Устиновский исправительный центр № 37;

Черкасская исправительная колония № 62;

Черноморская исправительная колония № 74;

Дергачевская исправительная колония № 109;

Ширяевский исправительный центр № 111;

Игренский исправительный центр № 133.

Имущественные комплексы ликвидируемых колоний службы предложат инвесторам для ремонта или перепрофилирования в СИЗО. Заключенных переведут в другие колонии, а персонал может выбрать увольнение и перевод на другую работу в ближайшие учреждениях Минюста.

Малюська пояснял, что в Украине заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. А вот тюрьмы и колонии в стране не заполнены на 100%, поэтому их и хотят сократить.

Ранее сообщалось о том, сколько человек умерли в украинских тюрьмах.