Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне обратился к украинца.

Как заявил Зеленский, для Украины победа над нацизмом означает благодарность за возможность жить и память о тех, кто пожертвовал собой ради будущего.

Президент призвал не впадать в эйфорию и помнить, что романтика на войне бывает только в кино.

"Романтика на войне бывает только в кино. А в реальной жизни, в горах трупов, оторванных конечностях, в концлагерях, бомбардировках, блокадах, поездах с остарбайтерами и газовых камерах нет никакой романтики... Победа над нацизмом – это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предков. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках", – сказал Зеленский.

Зеленский также напомнил, сколько украинцев погибли во время войны.

"Во Второй мировой погибло свыше 8 млн украинцев. Домой не вернулся каждый пятый. В целом война унесла не менее 50 млн человеческих жизней. И из-за этих ужасных цифр слово "победа" надо воспринимать без эйфории и головокружения головы. И желание повторить победу может касаться чемпионата по хоккею или футболу, но не войны и смертей каждого из 2194 дней Второй мировой", – сказал Зеленский.

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Он напомнил, что против нацизма боролись миллионы украинцев, и без них победа над нацизмом была бы невозможной.

"Почти каждая украинская семья имеет в семейном альбоме такое фото. Где изображен отец, дедушка или прадедушка. И где изображены мать, бабушка или прабабушка. И нет в мире такого музея, где бы хватило места всем фотографиям украинцев, которые боролись и победили нацизм в составе антигитлеровской коалиции", – сказал Зеленский.

По его словам, особенно мучительное и несправедливо, что после всего этого современным украинцам тоже пришлось узнать, что такое война.

Ранее Зеленский заявил, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для замены 9 мая.

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