В офисе президента рассчитывают на участие Украины в саммите НАТО. Его планируют провести 14 июня "в узком кругу". Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

На саммите, как ожидается, рассмотрят вопрос предоставления Украине ПДЧ. Заседание Североатлантического совета НАТО пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса, согласно программе саммита, которую утвердили 6 июня.

"Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным - за оставшееся до саммита время у союзников есть возможность его пересмотреть", - сказал Жовква.

В то же время он подчеркнул, что в офисе президента убеждены, что тема Украины будет обязательно обсуждена.

"Об этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-члены НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - добавил Жовква.

Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".