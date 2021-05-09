Эпидемиолог назвал единственный шанс украинцев спастись от коронавируса [ Редактировать ]
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Украина повторяет индийский сценарий по эпидемии коронавируса. Об этом заявил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.
"Дело в том, что мы повторяем индийский сценарий. Украина доказала, что у наших властей, как национального уровня, так и местных, нет желания внедрять программы инфекционной безопасности. Поэтому единственный для нас шанс – это действительно большой охват вакцинопрофилактики. Но вакцины нет… И поскольку у нас физически не хватает вакцины, правительство растягивает процесс", — сказал эпидемиолог.
Александрин также напомнил о заявлениях по разработке украинской вакцины.
"Когда весной 2020 года началась шумиха, США, Германия, Израиль начали вкладывать деньги в разработку вакцины, Украина, по словам президента, изобретала свою вакцину. Но где она – ее до сих пор никто найти не может. Потому что все нужно делать вовремя", — заявил он.
Отметим, Индия бьет мировые рекорды по темпам распространения коронавируса, там распространяется новый штамм. За одни сутки было зафиксировано 412 тысяч новых случаев
Кроме того, Украине прогнозируют еще более опасный COVID уже этой осенью. Врач привела в пример корона-апокалипсис в Индии, к которому привел именно новый штамм. По ее мнению, там уже давно не COVID-19, а COVID-21.
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