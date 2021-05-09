В Украине за минувшие сутки, 8 мая, зафиксировано 5 372 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 244 ребенка и 57 медработников.

За минувшие сутки:



госпитализировано - 2 599 человек;

летальных случаев - 193;

выздоровело - 9 181 человек;проведено тестирований за сутки - 46 516 (в том числе методом ПЦР - 21 796, методом ИФА - 4 859, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 861).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 119 510 человек;

выздоровело - 1 759 751 человек;

летальных исходов - 46 393;

проведено ПЦР-тестов - 9 655 779.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 4 843 человека, с начала прививочной кампании - 862 641 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Ранее мы писали, что медики из Одесской области во время проведения тестирования граждан на коронавирусную инфекцию обнаружили ранее неизвестный штамм болезни. Чтобы выяснить тип вируса, нужно провести исследования в киевской референс-лаборатории.

Кроме того, Украине прогнозируют еще более опасный COVID уже этой осенью. Врач привела в пример корона-апокалипсис в Индии, к которому привел именно новый штамм. По ее мнению, там уже давно не COVID-19, а COVID-21.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.