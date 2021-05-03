Украине прогнозируют еще более опасный COVID уже этой осенью. Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец считает, что перед новым штаммом коронавируса может не помочь и коллективный иммунитет.

"Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений", – сказала она.

Врач привела в пример корона-апокалипсис в Индии, к которому привел именно новый штамм. По ее мнению, там уже давно не COVID-19, а COVID-21.

В то же время Богомолец считает, что против новой "короны" может не спасти и коллективный иммунитет.

"Я также рассчитываю на коллективный иммунитет, но вирусы будут модифицироваться. И коллективный иммунитет, который образуется от COVID-19, не будет работать на COVID-21, потому что он уже совсем другой. Возникают новые штаммы, вирус становится сильнее, мудрее, умнее", – пояснила врач.

Врач прогнозирует появление и более "умных" вакцин нового поколения. Также необходима четкая противоэпидемиологическая система.

"Должна быть система – вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность", – добавила Богомолец.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Также мы писали о том, что ученые выяснили причину повторного заболевания COVID-19.

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