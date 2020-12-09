Прошло три года с момента выпуска первых модулей памяти GOODRAM под суббрендом IRDM. Некоторые из этих моделей были у нас на обзоре.

До недавнего времени наиболее популярным потребительским решением был формат 2,5-дюймового SSD. Однако, наблюдая за результатами продаж, нетрудно заметить, что форм-фактор PCI Express вскоре сбросит SATA-решения с занимаемого пьедестала.

Поэтому компания GOODRAM решила расширить свой ассортимент новинкой - SSD накопителем IRDM M.2, использующим интерфейс PCIe 3x4 и оснащенным DRAM буфером.

Новый твердотельный накопитель предлагает рост производительности в несколько раз, по сравнению с SATA III. Это означает ускорение загрузки в 6 раз и более высокую скорость записи сохранений ваших видеоигр.

Твердотельные накопители с PCI Express также более энергоэффективны, что оценят большинство энтузиастов, проводящих много времени за играми.

Наличие DRAM буфера обеспечивает стабильную работу диска даже под интенсивной игровой нагрузкой. Это значит, что мы не столкнемся с проблемами производительности, характерными для дисков без такой буферизации.

Помимо того, что накопитель отлично работает в стандартных ПК, стоит упомянуть, что в ноутбуках разъем M.2 почти всегда встроен рядом с разъемом SATA. В такой ситуации мы можем установить два диска: быстрый M.2 SSD для системы и наиболее важных приложений, плюс SATA III в качестве резервного диска.

Другой вариант - выбрать IRDM M.2 большего объема, например 2 ТБ, и не тратить лишние деньги на дополнительный диск, а получить доступ ко всем приложениям с одного диска.

Предлагая скорость чтения 3200 МБ/с на интерфейсе PCIe 3x4, новинка демонстрирует достойный результат как для продукта с PCIe 3.0.

Такие показатели позволяют использовать IRDM M.2 как альтернативу SSD с интерфейсом PCIe 4.0, производительность которых вне конкуренции, но они по-прежнему остаются слишком дорогими для большинства пользователей.

Особенности накопителей IRDM M.2 SSD:

проверенная технология TLC 3D NAND Flash

интерфейс PCIe 3x4

8-канальный контроллер Phison E12 с DRAM буфером

5 лет гарантии + техподдержка

доступные емкости: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ

Ранее podrobnosti.ua делали обзор сверхскоростного NVMe-накопителя GOODRAM IRDM Ultimate X.

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