NVMe накопители сейчас на пике своей популярности. Эти небольшие по размеру накопители постепенно появляются в наших ноутбуках и компьютерах благодаря своей компактности, бесшумности, а самое главное – высочайшей скорости.

В конце 2020 года польский производитель памяти GOODRAM представил улучшенную серию сверхбыстрых NVMe накопителей IRDM, которые не только увеличились в емкости, но и значительно прибавили в скорости. При этом интерфейс остался прежним – PCIe 3.0.

Естественно, внимательный читатель возразит, мол, на рынке существуют модели с интерфейсом с PCIe 4.0, в том числе и у GOODRAM – одна из моделей Ultimate X уже побывала у нас на обзоре. Однако PCIe 4.0 пока не завоевал такой популярности (пока поддерживается только AMD платформой), да и устройства на новом интерфейсе стоят дороже, чем на привычном PCIe 3.0.

GOODRAM сделали правильный шаг по выпуску твердотельных накопителей под интерфейс PCIe 3.0, но с улучшенными скоростными характеристиками и показателями на выносливость. Так накопитель стал доступнее и привлекательнее для потребителя, желающего сделать апгрейд и сэкономить на этом.

Новинка GOODRAM IRDM NVMe объемом 1 ГБ оказалась в редакции "Подробностей", чтобы проверить заявленные возможности накопителя на практике. Теперь мы готовы поделиться с вами своими впечатлениями об этом быстром твердотельном накопителе.

Упаковка, дизайн и особенности NVMe-накопителя

GOODRAM IRDM M.2 1ТБ, в отличие от предыдущих моделей со скромными упаковками, теперь поставляется в красивой коробочке с фирменным оформлением в красно-черной расцветке.

На лицевой стороне нанесено название модели, ее внешний вид, объем памяти и особый акцент на скоростных характеристиках с пиковыми значениями до 3200 МБ/с, а также 5-летней гарантией, что внушает доверие.

На тыльной стороне расположено небольшое пластиковое окошко, через которое можно увидеть накопитель с информационной наклейкой.

Сам накопитель находится в специальном противоударном блистере и надежно зафиксирован специальным зажимом, чтобы при транспортировке с ним ничего не случилось. Несмотря на то, что NVMe-накопители выдерживают нагрузки до 1500G, такая дополнительная безопасность не помешает.

Так как NVMe-накопитель относится к недорогому модельному ряду, то кроме самого устройства и документации ничего в комплекте больше нет.

GOODRAM IRDM выполнен в форм-факторе M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 и доступен в объемах 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. На обзоре у нас модель объемом на 1 ТБ.

С завода на накопителе нанесена теплоотводящая пластина с фирменным логотипом, которая также выполняет декоративную роль – аккуратно прикрывает модули памяти, контроллер и чип DRAM-памяти.

На обратной стороне находится еще два распаянных модуля памяти от SK Hynix. Несмотря на двустороннее расположение чипов, накопитель остается очень тонким, что позволяет его устанавливать в низкопрофильные ультрабуки, а термоотводящая пластина выполняет роль базового радиатора в тесных корпусах и не дает ему перегреваться.

GOODRAM IRDM M.2 1ТБ использует память 3D NAND TLC и контроллер Phison E12 (2-ядерный восьмиканальный 28-нм контроллер) с DRAM-буфером от SK Hynix. В качестве флэш-памяти используется 2 чипа по 512 ГБ Micron 96-Layer 3D TLC.

Как уверяет производитель, наработка накопителя на отказ (MTBF) составляет 1,8 миллионов часов, а показатель TBW (предел записываемых данных) достигает 600 ТБ. Это довольно внушительные цифры. Допустим, если записывать ежедневно по 50 ГБ данных, то ресурс накопителя исчерпается только через 32 года.

Причем таких показателей удалось достичь именно благодаря использованию TLC-флэш-памяти. Тогда как у более распространенной QLC такие возможности оказываются скромнее при одинаковом объеме (TWB не более 400 ТБ ) – подобный тип памяти используются у недавно обозреваемой Kioxia Exceria Plus 1ТБ.

Тестирование

В качестве испытательного стенда для GOODRAM IRDM M.2 1ТБ выступает компьютер на базе Intel Core i5 8600K с 16 GB ОЗУ и материнской платой MSI Gaming Pro Z370.

Сперва детально рассмотрим накопитель в CrystalDiskInfo:

Первый тест будет самым базовым – копирование файла объемом 11 ГБ. Это происходит практически мгновенно со скоростью 2,6-2,3 Гб/с.

CrystalDiskMark

Демонстрация в стандартном тесте CrystalDiskMark демонстрирует заявленные максимальные значения скорости в 3200 Мб/с при чтении и 3000 Мб/с при записи для интерфейса PCI-express 3.0×4.

ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmark выдает значения чуть ниже заявленных в районе 2,77 Гб/с при записи, но демонстрирует заявленные показатели чтения в 3,19 Гб/с начиная от 256 КБ блоков.

AS SSD Benchmark

Популярная утилита AS SSD Benchmark, как и CrystalDiskMark, оценивает работу с несжимаемыми данными. Но значения демонстрируются чуть скромнее 2839,90 МБ/с при чтении и 2754,13 МБ/с при последовательном чтении и записи данных.

HD Tune

Тест в HD Tune демонстрирует заниженные результаты скорости, однако здесь важно смотреть на график стабильности линейного процесса копирования и записи. Видно небольшое проседание в начале процесса чтения, но затем график мгновенно выравнивается и не проседает до самого конца.

При записи есть два небольших проседания вначале и почти в самом конце, но в целом работа GOODRAM IRDM M.2 1ТБ очень стабильна.

Программа для мониторинга

Wilk Elektronik SA всем своим клиентам предлагает удобную и очень полезную утилиту OPTIMUM SSD Tool (скачать можно по этому адресу).

Это утилита полезна тем, что позволяет провести диагностику всех фирменных накопителей GOODRAM, узнать оставшийся ресурс, сделать перенос данных и самое главное – обновить прошивку микроконтроллера. Интерфейс интуитивно понятный, полностью переведенный на русский язык и не перегружен лишними элементами – все просто и удобно.

Итог

Обновление линейки твердотельных накопителей сделало их быстрее, долговечнее и выжимает практически все возможности из шины PCI-Express 3.0×4.

Привычный Phison S12 в паре с производительным DRAM-буфером, которые управляют восьмиканальным массивом памяти, помогли достичь практически предельных скоростей для PCIe 3.0x4 в пределах 3000-3200 Мб/с, а это весьма впечатляющие показатели.

При этом количество циклов перезаписи достигло 600 ТБ, что позволит накопителям работать очень долго при интенсивном использовании, как в игровом компьютере, так и в рабочей станции.

Ну и вишенка на торте: GOODRAM IRDM M.2 1ТБ приятно удивляет своей ценой в 3900 гривен, что весьма заманчиво для недорогого апгрейда.

GOODRAM IRDM M.2 1ТБ – это идеальный выбор для энтузиастов, требовательных любителей игр и профессиональных пользователей.

Ранее podrobnosti.ua делали обзор SSD "на вырост" – сверхскоростного NVMe-накопителя GOODRAM IRDM Ultimate X. Также ранее "Подробности" делали обзор GOODRAM IRDM PRO 1TB, которым ускоряли компьютер и PlayStation 4.