Нідерланди позвуться до Європейського суду з прав людини проти Росії через її причетність до збиття літака MH17. Про це повідомила пресслужба уряду країни. Таким способом влада Нідерландів підтримає індивідуальні позови родичів 298 загиблих у катастрофі.

До суду королівство передасть усі наявні матеріали у справі. Нагадаю, Боїнг "Малазійських авіаліній" збили бойовики терористичної ДНР 17-го липня 2014-го у небі над окупованими районами Донеччини. Міжнародна слідча група встановила, що у пасажирський літак поцілили з російської зенітно-ракетної установки "Бук", яку було завезено з території Федерації.