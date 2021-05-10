Нідерланди подадуться до Європейського суду з прав людини [ Редактировать ]
Нідерланди позвуться до Європейського суду з прав людини проти Росії через її причетність до збиття літака MH17. Про це повідомила пресслужба уряду країни. Таким способом влада Нідерландів підтримає індивідуальні позови родичів 298 загиблих у катастрофі.
До суду королівство передасть усі наявні матеріали у справі. Нагадаю, Боїнг "Малазійських авіаліній" збили бойовики терористичної ДНР 17-го липня 2014-го у небі над окупованими районами Донеччини. Міжнародна слідча група встановила, що у пасажирський літак поцілили з російської зенітно-ракетної установки "Бук", яку було завезено з території Федерації.
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