Песков заявил о непричастности России к кибератаке на трубопроводы в США [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
"Россия не имеет к этому никакого отношения", - сказал Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о данных о том, что связанное с атакой вирусное программное обеспечение может находиться в России.
Отвечая на вопрос, готовы ли российские власти взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков отметил, что "США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности".
Напомним, атака на IT-системы Colonial Pipeline произошла 7 мая. После этого компания временно приостановила все операции.
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