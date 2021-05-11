Во вторник, 11 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

"Россия не имеет к этому никакого отношения", - сказал Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о данных о том, что связанное с атакой вирусное программное обеспечение может находиться в России.

Отвечая на вопрос, готовы ли российские власти взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков отметил, что "США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности".

Напомним, атака на IT-системы Colonial Pipeline произошла 7 мая. После этого компания временно приостановила все операции.