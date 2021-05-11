Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России. Он убежден, что уровень эскалации уменьшился.

Об этом Зеленский заявил, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, полномасштабной", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что у Зеленского надеются, что Украину пригласят на саммит НАТО.

Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".