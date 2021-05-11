Вакцинация от коронавируса: как получить прививку через "Дія" [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление о вакцинации людей, которые ранее стали в очередь в приложении "Дія". Так, он предлагает, чтобы эти люди проходили вакцинацию от коронавируса в отдельные дни. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.
Отметим, что предложение уже поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
Так, Зеленский поддержал предложение Степанова по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Их на сегодня 532 000.
Также стоит вопрос о введении электронных больничных с 1 июня 2021 в пилотном формате в 200 больницах. В полном объеме они заработают с 1 сентября.
Кроме того, ведется работа по имплементации "ковидних паспортов". Украина ждет европейские образцы, чтобы согласовать с ними собственные документы.
Читайте также, в Украине более 597 тысяч людей записались в очередь на получение вакцины от коронавируса. Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения. Приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания.
Кроме того, в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Sinovac объемом 500 тыс. доз. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены, препаратом CoronaVac в Украине вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.
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