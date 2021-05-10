Ще пів мільйона доз вакцини "Коронавак" отримав напередодні Київ. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За контрактом із китайським виробником цього препарату - Україна має отримати майже два мільйони доз. Залишилося ще - близько семисот тисяч.

За даними системи моніторингу РНБО, на регіональних складах залишилося приблизно 87 тисяч доз. У двох областях - Луганській і Донецькій - жодної. Незначні залишки на регіональних складах на Херсонщині та Рівненщині - 330 і 800 доз відповідно.