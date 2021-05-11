Во вторник вечером, 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. СМИ сообщают о десятках выпущенных из сектора Газа ракет. Палестинский информационный портал Donia Al-Watan сообщил о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

Также в Израиле после обстрела ракетами ХАМАС загорелась нефтяная скважина в Ашкелоне.

Одна из ракет, запущенная из Газа, попала в автобус в Телль-Авиве, есть жертвы.

В то же время израильская армия продолжает бомбардировку целей в Газе. В результате в Газе обрушилась 13-этажная Башня Ханади.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что Израиль направляет резервную батарею системы ПВО Железный купол к сектору Газа. Об этом пишет ТАСС.

Однако отмечается, что пока прогнозировать сроки завершения операции по подавлению ракетного огня рано.

Конрикус также сообщил, что за последние 24 часа по меньшей мере 20 палестинских радикалов были уничтожены в результате израильских ударов по военным целям в секторе Газа.

Ранее мы писали о том, что конфликт в Израиле набирает обороты. В городах продолжаются ожесточенные столкновения арабов и полиции, а из сектора Газа летят сотни ракет.