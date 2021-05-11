Конфлікт в Ізраїлі набирає обертів. У містах тривають запеклі зіткнення арабів і поліції, а з сектора Газа летять сотні ракет. Ізраїльська армія відповідає ударами авіації і артилерії. Світова спільнота закликає обидві сторони припинити бойові дії.

Все почалося з Єрусалиму. На Храмовій горі спалахнули традиційні для Рамадана заворушення. Поліція застосовула сльозогінний газ і шокові гранати - у відповідь полетіло каміння, пляшки в з пальною сумішшю та петарди. На вулицях Старого міста спалахнули справжні вуличні бої.

Найзапекліші зіткнення відбулися напередодні - в сутичках на Храмовій горі поранено більше 200 осіб, з них 20 - поліцейські. Під градом каменів спецназ відступив. Довелося скасувати традиційне святкування Дня Єрусалима. Ізраїльського водія, який випадково опинився в кварталі, ледь не лінчували. Його вже витягли з машини, але дивом з'явився поліцейський, який пострілами в повітря відігнав натовп. А ще трохи пізніше в місті спрацювали сирени повітряної тривоги.

Хамас заявив, що підтримує своїх побратимів в Єрусалимі. Спочатку Ізраїль навіть не реагував. В уряді вважали, що радикали з Гази лише позначили свої наміри. Але вночі на ізраїльські міста обрушився град ракет. 250 снарядів за кілька годин. Влучили і в житлові будинки, є поранені....

Навіть звідси чути розриви на півдні, це Залізний купол перехоплює ракети. По всій території країни терміново розгорнуті батареї протиракетної системи, вони збили більшу частину снарядів. На південь стягують армійські частини, посилена дивізія, яка несе службу на кордоні з палестинським анклавом, цей район оголошений закритою військовою зоною.

Артилерія й авіація вдарили по позиціях бойовиків у секторі, там вже десятки поранених та вбитих. Заворушення з Єрусалиму перекинулися на інші міста, йдуть зіткнення в районах, де живуть ізраїльські араби. Аналітики схиляються до думки, що заколотом керують з Гази - Хамасу потрібно терміново нагадати про себе.

Олександр Грінберг, арабіст:

Если Хамас будет просто болтать о Джихаде, а на самом деле просто сидеть и получать деньги через Катар, то он очень быстро потеряет свою легитимность, как межарабскую, так и внутрипалестинскую и многие поймут, что Хамас - это просто очередное коррумпированное арабское государство, которое занимается демагогией.

Європа засудила хвилю ескалації і закликала обидві сторони негайно припинити сутички. У Вашингтоні заявили, що Ізраїль має право на самооборону, але насильство треба припиняти. Всі ці події вкрай невчасно наклалися на внутрішню ізраїльську політичну кризу - уряд ще в стадії формування.