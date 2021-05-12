Американский актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом его сын Майкл сообщил изданию The Hollywood Reporter.

Причина смерти артиста не уточняется. Норман Ллойд родился в 1914 году. Его карьера началась в 30-е годы в театре, также он снялся более чем в 60 фильмах и телешоу. Среди его работ - роли в картинах "Диверсант" (1942) и "Завороженный" (1945) Альфреда Хичкока.

Роль в фильме "Диверсант" (1942) Хичкока

Он также снимался в фильме Чарли Чаплина "Огни рампы" (1952). Кроме того, Ллойд попробовал себя как режиссер и продюсер.

По данным портала oldest.org, Норман Ллойд был старейшим действующим актером в мире.

Ранее сообщалось, что прах известного актера тайно отправили на МКС.