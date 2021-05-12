Умер старейший актер в мире [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Американский актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом его сын Майкл сообщил изданию The Hollywood Reporter.
Причина смерти артиста не уточняется. Норман Ллойд родился в 1914 году. Его карьера началась в 30-е годы в театре, также он снялся более чем в 60 фильмах и телешоу. Среди его работ - роли в картинах "Диверсант" (1942) и "Завороженный" (1945) Альфреда Хичкока.
Роль в фильме "Диверсант" (1942) Хичкока
Он также снимался в фильме Чарли Чаплина "Огни рампы" (1952). Кроме того, Ллойд попробовал себя как режиссер и продюсер.
По данным портала oldest.org, Норман Ллойд был старейшим действующим актером в мире.
Ранее сообщалось, что прах известного актера тайно отправили на МКС.
по теме
Широкой публике Алексей Артамонов известен благодаря съемкам в фильме "Набат на рассвете" и сериалах "Глухарь-3" и "Мосгаз".
Премія "Оскар" - який фільм визнали найкращим?
Попри всі поради проводити її віртуально, кіноакадемія все ж наважилася запросити зірок і гостей - як саме пандемія вплинула на кіно?
77 років ще з післявоєнних часів голлівудська Асоціація іноземної преси присуджує "Золотий глобус" незалежну кінопремію, що стала такою ж бажаною, як і золота статуетка "Оскара"
В новом фильме журналист Эдди Брок (Том Харди), делящий тело с инопланетным симбиотом, сразится с суперзлодеем Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон), в котором живет внеземной паразит Карнаж