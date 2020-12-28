Прах актера Джеймса Духана, сыгравшего инженера Монтгомери "Скотти" Скотта в культовом сериале "Звездный путь", тайно отправили на Международную космическую станцию ​​(МКС).

Духан завещал, чтобы его прах был отправлен в космос, сообщает processer.media.

Прах актера доставили на МКС еще в 2008 году, однако известно об этом было лишь нескольким людям.

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Тайно пронес прах на МКС один из первых космических туристов - американский предприниматель Ричард Гэрриот. В интервью Times Гэрриот рассказал, что фотографию Духана с частицами его праха он спрятал под полом в лабораторном модуле "Коламбус".

Отмечается, что Джеймс Духан всю жизнь мечтал побывать в космосе. После смерти актера в 2005 году его близкие связались с МКС с официальной просьбой доставить прах Духана на станцию, но получили отказ. После этого к Гэрриоту обратился сын покойного актера. Никто из экипажа МКС об этом не знал.

Ранее сообщалось, что умер актер из "Звездных войн". Агент Буллока сообщил, что он долгое время страдал от болезни Паркинсона. У него остались жена, трое сыновей, три внука и десять правнуков.

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