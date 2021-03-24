Во вторник, 23 марта, скончался голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал. Об этом сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на жену актера Соню.

На момент смерти мужчине было 87 лет.

Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования.

На счету актера больше сотни фильмов и сериалов. Среди них фильмы "Кабельщик", "Кто боится Вирджинии Вульф?", а также сериал "Американский папаша".

Актер был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. За роль в романтической комедии "С шиком" (1973) Сигал получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер".

Ранее мы писали о том, что умер звезда фильмов "Чужой" и "Бегущий человек".

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