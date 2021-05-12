Художественный руководитель цыганского театра "Романс", украинский актер театра и кино, режиссер, народный артист Украины Игорь Крикунов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Причиной смерти артиста стал COVID-19.

Об этом сообщила советник мэра Киева по вопросам культуры и развития культурных проектов Диана Попова в Facebook.

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Cмерть Крикунова также подтвердили исполнитель Виталий Белоножко, актер Дмитрий Оскин, а также Николай Подрезан.

Игорь Крикунов известен как основатель и бессменный художественный руководитель цыганского театра "Романс". На его счету - десятки сыгранных в театре ролей.

Популярность к Крикунову пришла после главной роли Василия в фильме, снятого по одноименной пьесе Михаила Старицкого "Цыганка Аза" (1987) режиссера Георгия Кохана. В 1991 году он снялся в еще одном фильме Георгия Кохана "Бухта смерти".

Ранее сообщалось, что умер старейший актер в мире Норман Ллойд.

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