В Москве задержали российского актера Александра Паля, которого подозревают в избиении экс-хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

25-летний спортсмен обратился в травмпункт, где ему диагностировали перелом нижней челюсти, отвезли в больницу и вызвали полицию.

Потерпевший рассказал, что драка произошла в центре Москвы вечером 23 апреля, когда он возвращался со дня рождения отца. Антипов вызвал такси и ждал на тротуаре. В это время подъехал бордовый автомобиль Audi, из которого выскочили трое мужчин и напали на него. Драка попала на видео.

В одном из обидчиков хоккеист узнал актера Александра Паля. Полиция открыла уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью" и задержала звезду.

Александр Паль объяснил полицейским, что конфликт с хоккеистом молодежки ЦСКА Кевином Антиповым произошел из-за того, что спортсмен был пьян и справлял нужду рядом с их автомобилем. На замечание он не отреагировал, что и привело к драке. После объяснений Паля отпустили под подписку о невыезде.

32-летний Александр Паль служит в Московском академическом театре имени Маяковского. Известен по ролям в фильмах "Хардкор", "Горько!", "Елки 1914", "Парень с нашего кладбища", "Хороший мальчик", "Вы все меня бесите", "Про любовь. Только для взрослых", "Толя-робот", "Глубже!" и "Налет". Недавно он снялся в фильме "Никто" режиссера Ильи Найшуллера.

25-летний Кевин Антипов играл за ряд североамериканских клубов (но не команд НХЛ), а также в российских Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Его называют хоккеист молодежки ЦСКА, но в клубе заявили, что контракт с ним расторгли пять лет назад.

Напомним, что недавно в похожий скандал попал российский актер Владимир Епифанцев. В одном из баров Санкт-Петербурга он избил обидчика своей бывшей жены.